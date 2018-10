Magazine Bate-papo com o grupo Passarinhos do Cerrado Formado em 2006, o grupo Passarinhos do Cerrado pesquisa a cultura popular brasileira, com referências nas manifestações nordestinas e do Centro-Oeste do Brasil

No próximo dia 3 de novembro, o Mercado Municipal da Cidade de Goiás recebe um grande show com apresentações do grupo Passarinhos do Cerrado, da dupla Nilton Pinto e Tom Carvalho, e ainda da Orquestra de Violeiros da cidade, formada por moradores da região e criada por meio do projeto Sabores, Saberes e Fazeres do Povo Rural e do Interior. Antes da apresentação, os int...