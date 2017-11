Batalha vencida: Diagnóstico precoce auxilia a luta contra o câncer de próstata

O susto foi grande. Ao fazer exame de rotina para controlar colesterol e triglicérides, o arquiteto Paulo Renato Alves, de 42 anos, descobriu que havia uma alteração no seu PSA (antígeno prostático). Ao ser encaminhado ao urologista, e após uma bateria de exames, recebeu a notícia que ninguém gostaria de ter: estava com câncer na próstata. Pela idade e pela falta de histórico familiar, o caso dele impressionou os próprios médicos. A alteração do PSA pode acontecer em várias situações que não o câncer, como inflamação e trauma.

“Em uma ressonância, foram encontrados os pólipos com suspeita para malignidade. Os médicos não acreditavam em câncer e a aposta era que se tratava de uma infecção forte”, lembra o arquiteto. Em junho, ele fez uma biópsia e o resultado ainda não dava certeza. Fez outro exame mais aprofundado um mês depois e descobriu que estava com a doença, alvo da campanha Novembro Azul que tem o apoio do POPULAR. Sociedades médicas, profissionais de saúde, mídia e instituições se mobilizam para, durante todo o mês, informar sobre a importância do diagnóstico precoce, que aumenta as chances de cura.

A descoberta precoce foi um dos fatores do sucesso do tratamento de Paulo Renato. O tumor havia tomado 10% da próstata apenas e, depois da cirurgia, ele não teve sequelas. Todos os médicos consultados foram unânimes em afirmar que, se ele tivesse diagnosticado a doença aos 45 anos, idade a partir da qual os exames preventivos são recomendados, o problema poderia ser irreversível. Além disso, ele não precisou se submeter a tratamentos mais agressivos, como quimioterapia e radioterapia. “Eu não posso reclamar da vida, me sinto um abençoado, um privilegiado. A minha vida hoje é igual ao que era antes. Só que estou mais fortalecido.”

A atitude positiva perante a doença o ajudou a superar o problema. “Não durou 5 minutos o meu desespero. Na hora, olhei para o lado e vi minhas duas filhas, minha esposa, meus projetos profissionais, levantei e virei a chave. Fui ao médico no outro dia e perguntei qual era o próximo passo e ele falou que era a cirurgia e, então, marquei. Em setembro, estava em São Paulo para extrair a próstata”, recorda-se. A recuperação foi rápida, e 45 dias depois ele estava correndo uma meia maratona. “Tinha dois anos que não fazia nenhum treino, mas consegui porque me sentia um vencedor.”

Por ter sido vítima da doença, Paulo Renato apoia a campanha Novembro Azul. “O que mata não é o câncer de próstata, mas a ignorância. É aquela turma que fica discutindo quem vai por último ao urologista. Isso é algo que não tem explicação. É um exame tão simples e eficaz. Quem fica dando uma de machão, esquece que quem sofre depois é a família”, ressalta. Atualmente, ele conta a experiência dele em palestras. “O que tento passar para as pessoas é para deixar de lado o preconceito e o machismo exagerado. Você não vai ter nenhuma sequela emocional. Se eu conseguir alertar dez pessoas por mês, fico satisfeito. São as pessoas que criam os tabus.”