Magazine Basileu França promove mostra de espetáculos curtos nesta segunda

A segunda edição do festival Curta a Cena será realizada nesta segunda-feira, a partir das 20 horas, no Teatro Escola Basileu França. O espetáculo reúne diversos tipos de performances artísticas de alunos do curso de Produção Cênica, nas áreas de dança, teatro, música e circo, com produção realizada pelos alunos do próprio curso. Os ingressos custam R$ 5 e podem ser adqui...