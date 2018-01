Bariloche é uma viagem para aproveitar com a família

Viajar com crianças nem sempre é tarefa das mais fáceis e, não rato, muitos roteiros e destinos não possuem muitas opções que agradem aos pequenos, tornando a viagem deles cansativa e desinteressante. Em compensação, outros lugares conseguem ser bastante atrativos para os baixinhos, com diversas opções de atividades, gastronomia e lazer.

Bariloche, na Argentina, é um desses lugares que pode ser aproveitado por todas as idades e perfis. Visitar a cidade durante o verão (como no Brasil, vai até 21 de março) é uma boa pedida para fugir da alta temporada – que acontece durante os meses de inverno e costuma receber muitos visitantes.

É durante a estação mais quente do ano que Bariloche oferece diferentes opções de esportes radicais e passeios, além de ser possível aproveitar ao máximo os lagos e trilhas da região. Durante todo o ano, é possível saborear a rica gastronomia da Patagônia Argentina e, com certeza, as crianças aproveitarão ao máximo os famosos chocolates artesanais da cidade.

Opções de Atividades

Cavalgada

Pode ser praticada por todas as idades e é um ótimo jeito de conhecer as paisagens da região e ter contato com os animais. Os passeios podem ser longos, que atravessam a fronteira para o Chile, ou curtos, que são os mais recomendados para crianças. As cavalgadas sempre são acompanhadas de instrutores.

Caiaque

Fazer o passeio de caiaque é uma boa pedida para conhecer os lagos da região e apreciar o plano de fundo com a Cordilheira dos Andes. O esporte pode ser praticado por todas as idades e existem diversos percursos para os diferentes níveis de experiência.

Mergulho

Pode ser praticado por crianças acima de 10 anos. Ele é ideal para conhecer as profundezas dos lagos da região. Para a prática, é necessário saber nadar.

Excursão de barco

As opções de excursões são variadas: vão desde navegar pelo lago Nahuel Huapi, até fazer a travessia para o Chile. Além desses, ainda é possível aproveitar excursões que passam por cachoeiras e parques naturais.

Chocolate

Comer os famosos chocolates artesanais de Bariloche é uma atividade imperdível e muito importante! Visitar as chocolaterias é um prazer à parte, pois em cada uma há uma surpresa esperando o turista. Em uma, inclusive, tem uma pista de gelo para as crianças se divertirem.

Parque Nahuelito

No Circuito Chico tem o Parque Nahuelito. Um passeio para as crianças com diversas surpresas e maquetes de dinossauros que habitavam a Patagônia.

Outras atividades

Em Bariloche, ainda é possível soltar pipa, andar de bicleta, caminhar até o alto de uma montanha, descobrir lindos bosques, comer frutas frescas colhidas direto das árvores, navegar de caiaque, e muito mais...

Guia para os Pais

As praias dos lagos são boas para o banho?

Sim. As praias dos lagos têm água cristalina e quase sem desnível, com areia ou pedrinhas. Durante o verão, o sol se põe as 21h30, o que torna as praias perfeitas para uma caminhada, ou para a prática de esportes.

Tem cinema em Bariloche?

Sim. No Shopping Patagonia são três salas de cinema que transmitem filmes em alta definição e em 3D.

Pode pescar?

Pescar em Bariloche é quase uma obrigação. A pesca esportiva é muito difundida na cidade, que conta com diversos instrutores e guias para quem quer iniciar na prática.

É possível encontrar comidas rápidas?

Sim. No Centro, há vários restaurantes com gastronomia local e internacional que oferecem opções rápidas e práticas. Além do mais, a maioria dos restaurantes da cidade oferece cardápio especial para crianças. Em Bariloche, também se encontra um dos melhores sorvetes da Argentina. Vale experimentar!