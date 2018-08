Magazine Bares e restaurantes com belas vistas conquistam clientela exigente em Goiânia Mais que um cardápio apetitoso, a paisagem também é bem-vinda. Investimento tem crescido nessa área na capital

Goiânia ainda engatinha quando o assunto é restaurantes e bares com vistas panorâmicas. Explorada à exaustão em grande parte do mundo - todo destino turístico que se preze tem seu restaurante com vista ou terraço badalado -, por aqui o potencial nunca foi devidamente aproveitado como diferencial dos estabelecimentos. Apesar de ainda tímida, a ocupação de ...