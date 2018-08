Magazine Barba totalmente preenchida e com volume uniforme vem conquistando público masculino Tendência tem sido bem aceita também pela praticidade

Ela pode ser cheia, daquelas que causam inveja em quem sonha cultivar os pelos no rosto. Pode ser mais ralinha, cobrir apenas parte das bochechas ou se concentrar, de forma generosa, no queixo. Com a ajuda do barbeador e da tesoura pode aparecer cerrada, ter o aspecto de mal feita, seguir o estilo Wolverine com costeletas fartas ou não seguir estilo nenhum, emb...