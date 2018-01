Barack Obama divulga sua lista de músicas preferidas de 2017

Barack Obama manteve a tradição de compartilhar com o público suas músicas e livros preferidos do ano.

Em 2017, o ex-presidente dos Estados Unidos teve uma playlist eclética, passando por rap, pop e rock. Obama destaca a canção em espanhol Mi Gente, de J Balvin e Willy William, que ganhou uma versão com Beyoncé cantando em espanhol e um clipe com participação de brasileiros.

Harry Styles, Kendrick Lamar, U2 e Jay-Z também estão na lista.

Nos comentários, diversos internautas elogiaram as escolhas do ex-presidente dos EUA e ressaltaram que Obama se aproxima do público ao compartilhar seus gostos pessoais com os seguidores.

Confira a lista completa: