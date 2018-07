Magazine Barack e Michelle Obama são flagrados dançando em show de Jay-Z e Beyoncé Eles curtiram o evento no último sábado (28); veja alguns vídeos

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua esposa, Michelle, foram vistos em um momento 'gente como a gente'. Os dois se empolgaram com a música que tocava no show da cantora Beyoncé e do cantor Jay-Z, no último sábado (28), e começaram a fazer diversos movimentos. O vídeo que flagrou o casal em pé nos camarotes do Estádio FedEx foi gravado por uma mu...