Magazine Bandonilista Hamilton de Holanda lidera homenagem aos 100 anos de nascimento de Jacob do Bandolim Uma geração compõe e repassa obras para criar um “hard choro” de grande impacto

Eles não usam ternos nem sapatos bicolor. De mãos velozes e cabelos desajustados, seus instrumentos, em algum momento, vão inevitavelmente provocar um incêndio. Cem anos depois do nascimento de Jacob do Bandolim, 120 depois da aparição de Chiquinha Gonzaga, uma geração de pensamento longe do convencional revira do ritmo dos pés às harmonias da cabeça o primeir...