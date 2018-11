Magazine Bandinha de Rock se apresenta no Lowbrow nesta quarta-feira (28) Apresentação visa coletar alimentos para o projeto social Las Hermanas

A noite desta quarta-feira (28), no Lowbrow Lab Arte & Boteco, é de solidariedade. Com apresentação da Bandinha de Rock (foto), a noite musical será voltada para o projeto social Las Hermanas, fundado em 2006. Tanto que o público que quiser curtir o repertório do grupo deverá levar 2 litros de leite, numa ação que integra o D’Boa – Música para o Bem. Nas...