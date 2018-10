Magazine Bandinha de Rock relembra clássicos do rock como Elvis Presley e Pink Floyd

O grupo Bandinha de Rock (foto) se apresenta nesta sexta-feira (5), a partir das 19 horas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. Formada por Fábio Batista (voz e violão), Rafael Guaracy (guitarra), Daniel Lupo (bateria) e Guilherme Tiguíle (baixo), a banda faz interpretações de músicas que marcaram a história do rock em todo o mundo, passando por Elvis Presley, The Doors, Q...