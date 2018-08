Magazine Bandas fazem show solidário em prol de baterista

As bandas Dyatryb, SC-16, Fatal Reality, Murder do Espaço e Ímpeto se apresentam neste domingo, a partir das 16 horas, no show Rock Solidário, no Old Studio. O ingresso custa R$ 10 e toda a renda será revertida em prol do baterista goiano Thiago Simmonds, que luta contra um câncer. Os recursos serão destinados para custeio do tratamento. A casa estará aberta a part...