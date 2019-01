Magazine Bandas de rock tocam músicas autorais na Monkey Goiânia Apresentações dos grupos nesta sexta-feira terão estilos como metal, punk, hardcore, deathcore e groove metal

A bandas Bad Distortion, Diabo Velho, Baba de Sheeva e Old Place são as atrações desta sexta-feira (18), a partir das 20 horas, na Monkey Goiânia. As apresentações, que terão somente músicas autorais, serão realizadas dentro do projeto Rockaria Mosh Pit. Os ingressos custam R$ 10 até as 23 horas e R$ 15, após este horário. Os valores estão sujeito a alteração de a...