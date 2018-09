Magazine Bandas Cocada Coral e Ave Eva fazem shows gratuitos em Niquelândia e Uruaçu Apresentações fazem parte do projeto Goiás Pitoresco, que tem objetivo de colocar mulheres no protagonismo da cultura pelo Estado

As bandas Cocada Coral (foto) e Ave Eva chegam neste fim de semana de feriadão às cidades de Niquelândia e Uruaçu, junto com a caravana do projeto Goiás Pitoresco. As apresentações são gratuitas e ocorrem em locais públicos, como feiras, parques e praças. O projeto visa acentuar o protagonismo feminino na cena cultural goiana, além de descentralizar a cena mus...