Magazine Banda Yas & The High Groove faz repertório de clássicos nacionais e internacionais

O grupo Yas & The High Groove apresentará clássicos de artistas nacionais e internacionais, nesta sexta-feira (26), a partir das 20 horas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. Soul, funk e R&B são o forte do grupo, formado por Yasmini Guimarães, no vocal, Brunno Veiga, na guitarra, Rafael Lenza, no contrabaixo, e Eduardo Manzano, na bateria. A set list variada é uma d...