Banda Yas & The High Groove é atração do projeto Sexta Tem Concerto

A banda Yas & The High Groove anima a noite do projeto Sexta Tem Concerto, no Lowbrow Lab Arte & Boteco, a partir das 20 horas. O grupo interpreta sucessos de nomes famosos como Amy Winehouse, Nina Simone, Rita Lee, Céu, Bob Marley, entre outros. Formada por Yasmini Guimarães (vocal), Brunno Veiga (guitarra), Rafael Lenza (baixo) e Eduardo Manzano (bateria), a ...