Magazine Banda Vértize faz show no Café Nice nesta sexta-feira (22) Grupo traz sonoridades que vão do pop ao rock, passando por MPB, eletrônico, soul e black music

A banda Vértize é a atração no Café Nice, nesta sexta-feira, a partir das 23 horas. Formada pelos músicos Ton Brasa (guitarra e vocal), Maithan Mayer (vocal), Luiz Medeiros (teclados), Letícia Lyns (vocal). Todos os profissionais acumulam anos de experiência musical e já tocaram em outros grupos conhecidos, como Brasa e Justo!. As influências variam do pop bra...