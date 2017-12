Banda Tripop faz show com repertório de músicas de 1960 a 2000

A Banda Tripop (foto) é atração neste sábado, a partir das 23 horas, no Café Nice. No show eles prometem viajar por décadas de pop e rock internacional. O repertório passeia pelos anos de 1960 a 2000 e vai de Elvis Presley a Bruno Mars, de Beatles a Coldplay, de Creedence a Michael Jackson, de Raul Seixas ao Rappa, passando ainda sucessos radiofônicos como Am I Wrong (Nico & Vinz), Safe and Sound (Capital Cities) e sons clássicos como A-Ha, Creedence e AC/DC. O grupo surgiu na cidade de Ceres, em Goiás em 2012. Leo Yanes é dono dos vocais e também assume os teclados, o violão e os samples. Sandro Brasil assume a bateria e o backing vocal da banda, Wiliam de Pádua é o guitarrista e Michel Mendonça, baixista e backing vocal. Todos os músicos são experientes nos mais variados estilos, do country ao heavy metal, que assumiram os coletes e chapéus clássicos – estilo característico da banda – para prestar tributo a tantas histórias e artistas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, esquina com Rua T-36 , Setor Bueno. Informações: 3541-4690.