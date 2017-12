Banda Tripop destaca repertório de Elvis Presley a Bruno Mars

A Banda Tripop é atração neste sábado, a partir das 23 horas, no Café Nice. No show, promete viajar por décadas de pop e rock internacional. O repertório passeia pelos anos de 1960 a 2000 e vai de Elvis Presley a Bruno Mars, de Beatles a Coldplay, de Creedence a Michael Jackson, de Raul Seixas ao Rappa, passando ainda sucessos radiofônicos como Am I Wrong (Nico & Vinz), Safe and Sound (Capital Cities) e sons clássicos como A-Ha, Creedence e AC/DC. O grupo surgiu na cidade de Ceres, em Goiás em 2012. Leo Yanes é dono dos vocais e também assume os teclados, o violão e os samples. Sandro Brasil assume a bateria e o backing vocal da banda, Wiliam de Pádua é o guitarrista e Michel Mendonça, baixista e backing vocal. Todos os músicos são experientes nos mais variados estilos, do country ao heavy metal. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, c/ Rua T-36 , Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Cantata

Coral encena músicas de Natal em praça de Pirenópolis

O coral Canarinhos de Pirenópolis realiza cantata de Natal, neste sábado, a partir das 20 horas, no Largo do Bonfim, em Pirenópolis. O grupo é composto por 30 crianças e adolescentes estudantes da rede pública de ensino. No repertório, canções de Natal já conhecidas como Calix Bento, Bate o Sino e Noite Feliz, além de músicas de compositores de Pirenópolis, como Hino ao Presépio, do violonista e compositor Alaor de Siqueira. O comando do coral ficará a cargo da maestrina Natália de Siqueira, idealizadora do projeto social criado há 20 anos. Além de professora de canto, ela é integrante da Academia Pirenopolina de Letras, Artes e Música e trabalha com projetos sociais na cidade. A apresentação, que é gratuita e aberta à comunidade e aos turistas. A apresentação será na Rua do Bonfim, n° 1, Centro, Pirenópolis.

Cinema

Cineasta Tizuka Yamasaki ministra palestra no FestCine

A cineasta Tizuka Yamasaki ministra palestra neste sábado, às 9 horas, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. Com a temática O Processo de Realização de um Longa Metragem, ela abordará as etapas principais da produção de seu filme Encantos, passando da escolha do roteiro às locações e elenco. O filme já foi premiado em festivais e mostras do Brasil e exterior. Cineasta desde 1977, ela estudou cinema na UnB e UFF. Além do cinema, destacou-se profissionalmente como diretora de programa na TV como a novela Kananga do Japão/ TV Manchete, a minissérie O Pagador de Promessas e a série As Brasileiras da TV Globo. Desde 1988, ministra cursos livres para atores e realizadores, além de atuar como palestrante e jurada de festivais no Brasil e no exterior. As inscrições podem ser feitas no site do festival www.festcinegoiania.com (vagas limitadas). Entrada gratuita. Rua 3, esquina com a Rua 9, Centro. Informações: 3524-2541.