Magazine Banda TNY faz nova apresentação no Teatro Sesc Centro

A Banda TNY (foto) leva sua música ao palco do Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Com quase 30 anos de carreira, oito CDs lançados e turnê internacional incluindo participações com Deep Purple e no Grammy Latino, TNY surgiu como um das primeiras bandas de blues do Centro-Oeste. De volta ao Teatro Sesc Centro, o power trio será acompanhado por um naipe de metais de pri...