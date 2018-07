Magazine Banda The Floyd Odyssey faz show no Taberna neste sábado Grupo, que está completando dois anos, presta tributo à Pink Floyd, formada por fãs da banda britânica

A banda The Floyd Odyssey (foto) é a atração deste sábado, a partir das 21 horas, no Taberna Music Pub. O ingresso custa R$ 20 até as 23 horas, com possibilidade de alteração após este horário de acordo com a demanda. O repertório é composto na maior parte por músicas do repertório da britânica Pink Floyd, homenageada no nome pelo integrantes. O grupo é de...