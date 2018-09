Magazine Banda Soultim estreia com clássicos da black music brasileira

A banda Soultim faz show dançante de sua estreia, neste sábado (22), a partir das 23 horas, no Café Nice. Na vitrola, uma grande homenagem ao rei brasileiro do soul, Tim Maia, e outros grandes sucessos dos anos 70. A banda é resultado da reunião da maioria dos antigos membros da banda Sopa Som, e segue com a proposta de mesclar sonoridades a partir de referências do u...