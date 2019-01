Magazine Banda SomBráS faz show no Lowbrow Grupo se apresenta nesta quarta-feira, a partir das 22

A banda SomBráS se apresenta nesta quarta-feira, a partir das 22 horas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco, dentro do projeto D’Boa Música para o Bem. No repertório, clássicos de Djavan, Cássia Eller, Pedro Luís e a Parede, Chico César, Nando Reis e Os Paralamas do Sucesso. Criado há dois anos, o grupo é formado pelos músicos César Faleiro, nos vocais e no violão, Rafael...