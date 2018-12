Magazine Banda Skolta lança seu primeiro DVD digital Novo trabalho está sendo lançado em plataformas e mistura medleys conhecidos e composições autorais

A banda goiana Skolta (foto) lança neste sábado (15), a partir das 22h30, na Butchery BBQ & Drinks, seu primeiro DVD totalmente digital, batizado de Influence. O trabalho mescla músicas autorais, entre elas Brasileiro e Indiferença, e sucessos consagrados do universo do rock, com destaque para a banda britânica Queen, que voltou à crista da onda com o filme...