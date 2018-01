Banda Skolta grava seu primeiro DVD em Goiânia

Após quatro anos de carreira, a banda Skolta grava seu primeiro DVD, a partir das 22h desta quinta-feira (25), no Bolshoi Pub, no Setor Bueno, em Goiânia. Os ingressos custam R$ 30 e serão vendidos no local.

“Influence” é o título deste novo trabalho que trará cinco canções autorais, dentre elas, “Indiferença”, música de sucesso do grupo, além de versões famosas do rock nacional, internacional e os principais covers do cenário rock internacional. A banda tem como influência em seu repertório bandas como: U2, Queen, AC/DC, Maroon 5, Coldplay, Linkin Park, Audioslave e Muse.

O baterista Murillo Vieira explica que o nome será dado justamente porque o DVD será composto por covers musicais que representam cada integrante da banda. “Além das nossas autorais, gravaremos músicas que representam e influenciaram na formação musical e trajetória de cada componente da banda. É um pedacinho de cada um de nós”, explica.

Serviço

Endereço: Bolshoi Pub - Rua T-53, esquina com Av. T-2, Setor Bueno