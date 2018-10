Magazine Banda Sinfônica de Goiás comemora 10 anos com show

A Banda Sinfônica de Goiás faz concerto comemorativo a 10 anos nesta terça-feira (30), às 20 horas, no Teatro Sesi. O concerto contará com participações de músicos que passaram pela primeira formação, na Orquestra de Sopros e Percussão do Cerrado, e atual Banda Sinfônica e Ciranda da Arte. No repertório estão as peças The Hounds of Spring, de Alfred Reed; Uma Ba...