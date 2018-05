Magazine Banda Rosa de Saron faz show na Pecuária de Goiânia nesta quinta-feira (24) No mesmo dia, o Padre Marcos Rogério fará missa, às 10 horas. Para o show, à noite, o ingresso é R$ 20 (inteira).

A banda de música católica Rosa de Saron é a atração principal na programação musical da Pecuária de Goiânia nesta quinta-feira, a partir das 22 horas. Grupo de rock com temáticas cristãs formada dentro do movimento de Renovação Carismática Católica há 30 anos, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, a Rosa de Saron é conhecida por ser uma das precursoras do “whi...