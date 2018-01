Banda relembra sucessos em noite de flashback

A banda Alvo Móvel faz um flashback do pop rock no Bière Live Music Pub, nesta sexta-feira, a partir das 21 horas. Formado pelo cantor e compositor Hugo Balthazar, Vitor Santana (guitarra), Diego Alves (baixo), Wendell Rogers (batera), o grupo tem influência de nomes consolidados como Legião Urbana, Capital Inicial, Engenheiros do Hawaii, O Rappa, Coldplay e The Who. Na apresentação, o grupo vai apresentar um repertório diversificado de rock nacional e internacional.

Na estrada há 19 anos, a Alvo Móvel foi formada no ano 2000 com a ideia de executar, ainda em formato power trio, repertório autoral, que inclui canções como Me Dá Um Tempo, Ditados e Sem Você. Apresentando-se inicialmente em bares e boates de Goiânia, a banda depois começou a ganhar a estrada a participar de eventos como o Fica, na cidade de Goiás. Outras cidades goianas como Palmeiras, São Simão, Pirenópolis, Quirinópolis e Trindade também passaram a receber shows do grupo.

Após um hiato iniciado em 2006, o grupo retomou os trabalhos no início da atual década. A motivação da nova reunião foi a retomada busca do sonho de lançar um álbum autoral, assim como planejado nos primódios. A banda agora está em fase de gravação e pretende lançar seu primeiro EP ainda este ano, de forma independente.

SERVIÇO

Show: Banda Alvo Móvel

Data: Sexta-feira, a partir das 21 horas

Local: Bière Live Music Pub (Rua 46, nº 545, Galeria Boulevard, Jardim Goiás)

Ingresso: R$ 20

Informações: 98269-4146