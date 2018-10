Magazine Banda Projeto Supernova faz show no Bolshoi Pub

A banda Projeto Supernova se apresenta neste sábado (6), a partir das 21 horas, no Bolshoi Pub, fazendo o lançamento do seu novo single, Tudo Isso É Sobre Você. A faixa está sendo lançada nas plataformas de streaming. Com uma pegada indie pop, o quarteto traz para o show um repertório autoral e uma seleção dos melhores clássicos do pop rock. A apresentação encerra a turnê de ...