Banda Pedra Letícia faz show em Goiânia

A banda Pedra Letícia se apresenta nesta sexta-feira, a partir das 22 horas, no Bolshoi Pub. A banda que já tem um lugar de destaque na cena do rock brasileiro traz o repertório que os fizeram conhecidos como Pega Uma Baranga e Como Que Ocê Pôde Abandoná Eu. O trabalho tem como principal característica o humor nas letras das músicas.

O grupo nasceu no ano de 2005 em Goiânia. Formado por Fabiano Cambota nos vocais, Pedro Torres na bateria, Kuky Sanchez no baixo e Xiquinho Mendes na guitarra, a Pedra Letícia tem entre seus hits Ela Traiu o Rock’n Roll, música de Fabiano Cambota com o humorista Danilo Gentili, Teorema de Carlão/Pega uma Baranga, Como Que Ocê Pôde Abandoná Eu, Eu Não Toco Raul, Funcionário do Mês, Caretão e muitas outras.

Com mais de 40 milhões de acessos no YouTube, Pedra Letícia já tive participações marcantes em vários programas de TV. A banda também já agitou plateias em vários Estados brasileiros. Após vencer o concurso Garagem do Faustão e participar de programas de televisão, o grupo mantém sua originalidade e irreverência em shows por todo o País.

SERVIÇO

Show: Pedra Letícia

Data: Sexta-feira, a partir das 20 horas

Local: Rua T-53, n° 1.140, Setor Bueno

Ingressos: R$80 na portaria (sujeito a alteração de acordo coma demanda)

Informações: 3241-0731