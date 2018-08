Magazine Banda Pedra Bruta se apresenta no projeto Sexta Tem Concerto O grupo interpreta grandes nomes do soul funk, rock, R&B e hip hop na noite desta sexta-feira (24), a partir das 20 horas

O grupo Pedra Bruta (foto) interpreta grandes nomes do soul funk, rock, R&B e hip hop na noite desta sexta-feira (24), a partir das 20 horas, no projeto Sexta Tem Concerto do Lowbrow Lab Arte & Boteco. A banda interpreta canções de nomes como Amy Winehouse, Manu Chao, Adele, Kendrick Lamar, OutKast, Gorillaz e outros. Formada por Fernando Lucas (vocal), Fernan...