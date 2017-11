Banda Natiruts faz show de lançamento de novo disco em Goiânia

A banda de reggae Natiruts (foto) faz em Goiânia no próximo dia 16 de dezembro, divulgando seu novo disco, Índigo Cristal, sétimo álbum de estúdio da banda, lançado em agosto deste ano. O show está marcado para o Centro Cultural Oscar Niemeyer. A capital goiana é uma das primeiras cidades a receber a nova turnê do disco produzido pelo vocalista Alexandre Carlo. Após a recente rodada de shows pela América Latina, a banda retorna à cidade para relembrar sucessos antigos, como Um Anjo do Céu, Liberdade pra Dentro da Cabeça, Me Namora e Natiruts Reggae Power. O evento, em formato de luau, conta com três áreas: ouro, prata e bronze. Os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 70, na Tribo, Komiketo, Fnac e no site Ingresso Rápido. Informações: 98464-4191 e 98286-5554.