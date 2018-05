Magazine Banda Muamba faz tributo a Natiruts, Marcelo D2 e Planet Hemp Apresentação será realizada na noite desta sexta-feira, no Lowbrow Lab Arte & Boteco

A banda Muamba (foto) anima o público do Lowbrow Lab Arte & Boteco, que poderá conferir, nesta sexta-feira, um tributo à Natiruts, Marcelo D2 e Planet Hemp, a partir das 20 horas. Com quatro anos de existência, o grupo traz composições do rock, reggae e MPB e é formado por Guto Borges (vocais e violão), Brunno Prudente (contrabaixo) e George Augusto (bate...