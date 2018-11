Magazine Banda Mr. Gyn é atração deste sábado na Cerrado Cervejaria

A banda Mr. Gyn faz show, neste sábado (24), a partir das 22h30, na Cerrado Cervejaria. Além das novas músicas de trabalho, como Meu Erro e Vamos Fugir, no show os goianos fazem uma mescla dos principais sucessos do grupo, como Sonhando, Minha Juventude e Você Se Foi. Com oito CDs lançados, dois DVDs ao vivo gravados em Goiânia, e o terceiro já a caminho, a banda...