Banda Mercado faz folia à moda antiga na Rua 74

O cantor e saxofonista Fausto Noleto lidera o carnaval à moda antiga, com marchinhas e samba, no Mercado Popular da 74, na reta final do carnaval. A festa nesta terça-feira será retomada a partir das 14 horas, com entrada franca. Ao lado do músico estará a banda Mercado, que recebe ainda os cantores Karine Serrano, Ricardo Coutinho e Mara Cristina para animar ainda mais a folia.

Também compositor, percussionista, produtor e pesquisador do folclore goiano, Noleto foi criado no meio da arte e começou cedo a carreira artística. Aos 14 anos, participou do último grande festival de música de Goiânia, o Comunica-Som, chegando a final com música de composição própria. Nunca mais parou de estudar música, compor, tocar e cantar.

Ao longo da trajetória, foi um dos incentivadores para a fundação do Clube do Choro de Goiânia, em 1984, no qual atuou como estudante de saxofone do músico e engenheiro de som Geraldo Amaral. Em 1993, mudou-se para a França, onde, junto com o percussionista goiano Dito e a baiana Rita Macedo, criou o conjunto Axé-31, realizando durante um ano shows por várias cidades.

De volta ao Brasil, no ano seguinte, se dedicou ao estudo da música de raiz do Centro-Oeste, acompanhando um grupo de artistas no trabalho de pesquisa de música popular regional. O trabalho refletiu em uma mistura do rock, funk e MPB, com músicas de catira e folias de Reis. Como resultado de quatro anos de pesquisas desse novo estilo de música, lançou o primeiro CD.

Em bares e restaurantes de Goiânia, sempre foi bastante eclético: toca MPB, chorinho, rock, jazz e samba. Em 2014, passou a coordenar o projeto Sons de Mercado, projeto no endereço histórico onde hoje participa do carnaval.