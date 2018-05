Magazine Banda Melodizzy faz tributo a Foo Fighters, Pearl Jam e Kings of Leon Show acontecerá nesta quinta-feira (31), no Lowbrow Lab Arte & Boteco, após as 20 horas

A banda de rock Melodizzy (foto) faz tributo a Foo Fighters, Pearl Jam e Kings of Leon nesta quinta-feira, no Lowbrow Lab Arte & Boteco, após as 20 horas. O grupo, que é formado por Daniel de Paula (vocal e guitarra), Túlio Ribeiro (guitarra), Marcelo Rezende (bateria) e Bruno Conrado (baixo), promete setlist com sucessos das três bandas homenageadas, além de músicas do seu...