Magazine Banda Melim fala das parcerias com Sandy, Ivete, e do 1º álbum: "Nunca pensamos que daria errado" Os três irmãos da banda Melim, que ficaram famosos depois de participarem do programa Superstar, se apresentam pela primeira vez em Goiânia

A banda Melim, formada pelos irmãos gêmeos Rodrigo e Diogo, junto com a caçula Gabriela, faz show em Goiânia nesta véspera de feriado, a partir das 20 horas, no Teatro Rio Vermelho. Eles, que já foi destaque no programa SuperStar, da Rede Globo, apresenta seu álbum de estreia, Melim. O trio promete playlist com mistura de reggae, pop, MPB e influências intern...