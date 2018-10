Magazine Banda Melim apresenta álbum autoral em Goiânia

A banda Melim (foto), formada pelos gêmeos Rodrigo e Diogo, junto com a caçula Gabriela, apresenta seu primeiro álbum, Melim, nesta terça-feira (23), às 21 horas, no Teatro Rio Vermelho. O trio promete playlist com mistura de reggae, pop, MPB e influências internacionais. Em dezembro do ano passado, lançaram seu primeiro EP, contendo três canções, incluindo o single Me...