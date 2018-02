Banda Liga Joe faz show de rock e pop no Café Nice

A Banda Liga Joe (foto) se apresenta nesta sexta-feira no Café Nice, a partir das 23 horas. Os integrantes da banda estão voltando de férias prontos para retomar a animação de noites da casa. O grupo composto por Gustavo Voz (baixo e voz), Sérgio Seddi (guitarras) e Vinícius Montelo (bateria), traz nos seus repertórios o rock dos anos 80, 90 e atualidades internacional e nacional. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, esq. com Rua R-36, nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Inscrições

Projeto Trampolim seleciona jovens artistas visuais

O programa de formação Trampolim está selecionando artistas visuais goianos em início de carreira. As inscrições ficarão abertas até 30 de março. Após a fase de inscrições serão nomeados dez artistas que receberão curadoria individual e farão exposição no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Goiás. Para se inscrever, o interessado deve ter produção artística em portfólio, ser residente em Goiás há no mínimo dois anos, ser maior de 18 anos e não possuir exposição individual no currículo. O projeto foi criado com proposta de alavancar a carreira de jovens artistas visuais do Estado, com acompanhamento, trocas de experiências e a oportunidade de apresentar um trabalho autoral. Do Rio de Janeiro, Raphael Fonseca (foto) é o curador do programa. Documentos necessários: ficha de inscrição preenchida; cópia dos documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de endereço); proposta para o desenvolvimento de obra com até duas laudas; texto a respeito do processo de trabalho artístico e pesquisa poética; portfólio com currículo. Os documentos deve estar em PDF e ser enviados para programatrampolim.inscricao @gmail.com. Informações: 3201-4923.r