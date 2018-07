Magazine Banda Guetsu apresenta canções inéditas no palco do Teatro Sesc Centro Show com participações terá ainda releituras de obras que marcaram a trajetória de quase 20 anos do grupo

A banda Guetsu (foto) apresenta nesta quarta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro, show com canções inéditas, como Céu de Mercúrio, Black Hole e Som da Nossa Galáxia, que farão parte do próximo álbum, previsto para ser lançado ainda neste ano. O show também contará com participações especiais de artistas que fizeram parte da história do grupo em releitura...