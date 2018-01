Banda goiana representa Brasil no festival californiano Coachella 2018

Os goianos da banda Boogarins estão confirmados no festival californiano Coachella 2018, que acontece nos dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de abril, no deserto de Indio, nos Estados Unidos.

O quarteto de Goiânia deve apresentar as músicas do mais novo trabalho, "Lá vem a morte", com canções dos outros discos, "As plantas que curam" (2013) e "Manual" (2015). O Boogarins também já se apresentou em festivais internacionais como o Primavera Sound (Espanha), Rock in Rio Lisboa e South by Southwest (EUA).

Entre as atrações confirmadas estão Beyoncé, Eminem e The Weeknd, SZA, Jamiroquai, The Creator, Migos e Cardi B. Veja abaixo o line up do Coachella.