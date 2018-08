Magazine Banda faz tributo aos Beatles em homenagem ao Dia dos Pais Evento ocorre em shopping de Aparecida de Goiânia

A banda Versário (foto) faz um tributo aos Beatles, nesta quinta-feira, às 20 horas, na praça de alimentação do Aparecida Shopping. A apresentação, com entrada franca, integrada a programação de Dia dos Pais do centro de compras, que ainda está realizado uma exposição sobre o quarteto de Liverpool. No repertório do show, estão canções de todas as fases do grupo, com os...