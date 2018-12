Magazine Banda faz tributo a System of a Down, Metallica e Pearl Jam

O grupo Bandinha de Rock (foto), com participação especial do guitarrista Rafael Oliveira, faz tributo às bandas System of a Down, Metallica e Pearl Jam neste sábado (22), a partir das 22h30, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. O grupo, que é formado por Fábio Batista, nos vocais, Rafael Guaracy, na guitarra, Guilherme Tiguíle, no contrabaixo, e Daniel Lupo, na bateria, c...