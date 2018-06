Magazine Banda Dom Casamata se apresenta no Shiva Alt-bar Show acontecerá nesta quinta-feira (07), às 20 horas

A banda Dom Casamata e a Comunidade vai se apresentar, seguida do DJ Pedro de Castro, no Projeto Brasil com S, que retoma as atividades nesta quinta-feira, às 20 horas, no Shiva Alt-bar. Formada em 2005, a banda Dom Casamata trabalha com músicas autorais de linguagem própria. A base é o estilo free jazz, com fortes influências do funk, hip hop e o afrobeat. Ingresso:...