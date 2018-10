Magazine Banda Detonautas faz parceria com Lucas Lucco e Alcione em novo álbum do grupo As parcerias fazem parte do repertório do disco VI, álbum de inéditas lançado no segundo semestre de 2017, em comemoração aos 20 anos de estrada do grupo

“O rock está dentro de um gueto e falando para pouca gente. Nossa ideia foi abrir um pouco mais esse leque de experiências gravando com nomes de outros gêneros.” A afirmação é de Tico Santa Cruz, líder dos Detonautas, em entrevista ao POPULAR, sobre as parcerias inusitadas recentes da banda com o sertanejo Lucas Lucco, na balada Por Onde Você Anda?, e com a sambist...