Banda destaca músicas de intérpretes femininas

A banda goiana Liebe é a atração da noite da Cerrado Cervejaria, nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, com a nova turnê Uma Viagem Musical por Gerações de Estrelas – Liebe Toca Divas. No show, o grupo destaca repertório que se tornou célebre apenas em vozes femininas de pegada roqueira, entre elas Rita Lee, Adele, Amy Winehouse, Joan Jett, Janis Joplin e Madonna. O couvert artístico é de R$ 6.

Formada em 2009, em Anápolis, a Liebe conta atualmente com quatro integrantes: a vocalista Verônica Campos, guitarra Marcelo Borges, baixo Diego Morais e bateria Juninho Silva. A banda possui um trabalho autoral com EP lançado e com três singles já gravados. Já marcou presença e participação em grandes festivais como GO Music, Paralelo Sonoro, Grito Rock, Berro de Carnaval, Palco ELive, Shin Sekai, Goiaba Rock, entre outros.

Com o novo projeto focado em vozes femininas, resgata canções que fizeram fama de grandes intérpretes, mas dando a cada música o toque de identidade da banda. Na próxima semana, mais precisamente no dia 16, a banda aporta no Bar Trivela, na cidade de origem, também em show noturno.

SERVIÇO

Show: Banda Liebe

Data: Quinta-feira, às 20 horas

Local: Cerrado Cervejaria (Av. T-3, c/ Rua T-55, nº 2.456, Setor Bueno)

Couvert artístico: R$ 6

Informações: 3274-4615