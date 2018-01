Banda de pop rock destaca repertório dos anos 80 e 90 até os dias atuais

A banda Liga Joe (foto) é atração desta sexta-feira, a partir das 23 horas, do Café Nice, com seu tradicional repertório de pop rock. Na ativa desde 2006, mesmo ano em que lançou o primeiro trabalho autoral em CD, intitulado Liga Joe, contendo 11 músicas, a banda é formada por Gustavo Voz (baixo e voz), Sérgio Seddi (guitarras) e Vinícius Montelo (bateria). O grupo goiano promete levantar o público com interpretações de Bon Jovi, Queen, AC/DC, Scorpions, Nazareth e os nacionais Cazuza, Titãs e Legião Urbana, Creedence, rock dos anos 80, 90 até atualidades, além das musicas autorais do próprio repertório. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, esq. com a Rua T-36, nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Lazer

Espaço infantil oferece atividades gratuitas de pintura

Mesmo com as férias chegando ao fim, mas ainda dá tempo de brincar em um espaço lúdico preparado no Flamboyant Shopping Center para crianças com idade entre 1 ano e meio e 12 anos. Dividida em diferentes espaços, a Casa Crayola oferece circuito de atividades de pintura com canetinhas, lápis de colorir, giz de cera e tintas atóxicas para a garotada usar toda a sua criatividade. Para as crianças com até 3 anos, foi preparada área especial com direito a piscina de bolinhas, cantinho de pintura com giz de cera e giz para calçadas. As atividades são gratuitas e se estendem até o próximo dia 28. Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás.