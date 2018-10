Magazine Banda Cascavelvet presta homenagem a Pink Floyd em show no Sesc Centro

A banda Cascavelvet (foto) retorna ao Teatro Sesc Centro, nesta sexta-feira (26), a partir das 20 horas, para apresentar o show On the Wall. Com elementos teatrais e cinematográficos, a banda tocará, na íntegra, um dos discos mais vendidos e emblemáticos da carreira do Pink Floyd, The Wall. O grupo que promete uma noite regada de rock progressivo e psicodélico, já é c...