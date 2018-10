Magazine Banda Cascavelvet apresenta projeto 'Casquinha' no Teatro Sesc Centro

A banda Cascavelvet apresenta neste sábado (20), às 17 horas, no Teatro Sesc Centro, o projeto infantil Casquinha (foto). O “Seu Lobato”, agora tem uma guitarra no seu sítio e sua clássica música também foi afetada pela beatlemania, ganhando uma nova versão misturada com Come Together, já o chocolate da Borboletinha foi temperado com uma pitada de Led Zeppelin e fico...