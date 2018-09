Magazine Banda carioca se apresenta pela primeira vez na capital goiana Domingo também tem apresentação do grupo Cia. de Teatro Gustav Ritter

A banda Braza (foto)se apresenta pela primeira vez em Goiânia, neste domingo, a partir das 19 horas, no Diablo Pub. O terceiro trabalho do grupo, intitulado Liquidificador, segue um conceito fortemente baseado na dança, na visceralidade, nos ritmos ancestrais, na cultura brasileira e na mensagem de esperança. O Liquidificador do Braza, como é denominado, é miscigenado, plura...